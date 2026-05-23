Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО

Пентагон показал около 50 новых файлов, среди которых кадры загадочных объектов, снятых в разных регионах мира. На одном из видео 2019 года, сделанном над Персидским заливом, можно увидеть три объекта, летящих в строю. В другом ролике, записанном в 2022 году у берегов Ирана, четыре неизвестных объекта пролетают рядом с кораблями.