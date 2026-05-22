Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит

Актер Стюарт МакЛин из сериала Netflix «Вирджин Ривер» пропал в середине мая. Спустя неделю поисков полиция объявила, что он мог быть убит. Об этом сообщил CBC.



В Лайонс-Бей, населенном пункте в Британской Колумбии, обнаружили останки мужчины. МакЛину было 45 лет. Правоохранительные органы переквалифицировали дело о его пропаже в дело об убийстве.