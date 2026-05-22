Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит

Актер Стюарт МакЛин из сериала Netflix «Вирджин Ривер» пропал в середине мая. Спустя неделю поисков полиция объявила, что он мог быть убит. Об этом сообщил CBC.

В Лайонс-Бей, населенном пункте в Британской Колумбии, обнаружили останки мужчины. МакЛину было 45 лет. Правоохранительные органы переквалифицировали дело о его пропаже в дело об убийстве.

«Следователи по делам об убийствах собирают и анализируют свидетельства, просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят допросы, чтобы составить хронологию действий господина МакЛина до 15 мая 2026 года. Мы проверяем все имеющиеся зацепки, чтобы найти ответы для семьи, друзей и близких», — отметила капрал Эстер Таппер, занимающаяся делом.

Последний раз МакЛина видели в его доме в Лайонс-Бей 15 мая. После этого он пропал без вести. Власти попросили всех, кто что-либо знает о жизни актера в последние дни, связаться с полицией.

Стюарт МакЛин за свою карьеру снялся в более чем 35 проектах. Его можно было видеть в сериалах «Убийство в маленьком городе», «Убийство с улыбкой», «Сирена» и «Иррациональный».
 

