Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах

Афиша Daily
Фото: Universal History Archive/Getty Images

Дональд Трамп поручил министру обороны и другим профильным ведомствам выявить и рассекретить государственные материалы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами. Об этом президент США сообщил в соцсети Truth Social.

Свое распоряжение Трамп объяснил огромным интересом общества к этим «крайне сложным, но исключительно важным вопросам». Сроки публикации документов политик не уточнил. 

Недавно Барак Обама сказал, что инопланетян не держат на военных базах США, в том числе и в «Зоне 51», о которой ходят конспирологические теории. В интервью блогеру Брайану Тайлеру политик заявил, что наличие подземного объекта под этой базой возможно лишь при существовании масштабного заговора по сокрытию столь важной информации от президента. 

Спустя сутки, после того как заявление Обамы завирусилось в соцсетях, он добавил, что верит в инопланетную жизнь из-за огромных размеров Вселенной. При этом экс-президент подчеркнул, что лично не сталкивался с инопланетянами во время нахождения в Белом доме. 

