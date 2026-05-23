У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним

2 мин на чтение

Семья Оззи Осборна объявила о создании цифрового аватара рок-музыканта, который сможет общаться с поклонниками при помощи искусственного интеллекта. О проекте рассказали Шэрон и Джек Осборн во время выставки Licensing Expo в Лас-Вегасе.

Над виртуальной версией музыканта работает компания Hyperreal. Семья Осборн официально дала разрешение на использование образа Оззи, а первые появления цифрового аватара запланированы уже на это лето в Великобритании и США.

Речь идет о специальной системе Proto Luma — это полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, которое способно вести разговор с пользователями в реальном времени.

По словам главы Hyperreal Ремингтона Скотта, цифровой Оззи был создан на основе официальных материалов, согласованных семьей музыканта. Разработчики постарались максимально точно воспроизвести голос, манеру речи и поведение рок-звезды.

Шэрон Осборн призналась, что особенно рада, что поклонники смогут буквально «поговорить» с Оззи: «Вы сможете спросить у него что угодно, и он ответит своим голосом именно так, как ответил бы настоящий Оззи».

Это уже не первый подобный проект Hyperreal. Ранее компания создала ИИ-аватара автора комиксов Стэна Ли для выставки Los Angeles Comic Con, где посетители могли пообщаться с одним из создателей вселенной Marvel.
 

