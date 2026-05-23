Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Done and Dusted Productions

Зендая рассказала журналу Elle о напряженном графике работы, с которым ей пришлось столкнуться в последнее время.

Ей нужно было совмещать несколько проектов: «Одиссею» Кристофера Нолана, третью часть «Дюны» Дени Вильнева и третий сезон «Эйфории» HBO. «Я помню, как была на съемках „Эйфории“ — это были ночные съемки на ранчо. Я была такой уставшей, но я также разучивала свои реплики на языке чакобса для „Дюны“. А потом я стала расписывать [других] реплики, которые нужно было запомнить для краткой поездки в Исландию [для съемок в „Одиссее“]», — поделилась актриса.

«Не то, чтобы у меня было много реплик в „Одиссее“, но я работала с Кристофером Ноланом! Самой неприятной вещью в жизни было бы перепутать свои слова, что однажды и случилось», — добавила она.

Нелавно Зендая без предупреждения пришла на премьеру «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом — персонажем, которого в «Сумерках» сыграл ее коллега Роберт Паттинсон. В недавнем квизе для GQ актриса даже спросила у него о любимой части саги — Паттинсон назвал вторую.

