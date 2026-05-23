Фото: Andreas Rentz/Getty Images

В Каннах прошла церемония награждения лауреатов 79-го Каннского кинофестиваля. Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» — досталась драме «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при жюри — вторую по значимости награду смотра.

На «Золотую пальмовую ветвь» претендовали 22 картины, среди них были «Любовь моя» Родриго Сорогойена, «Отечество» Павла Павликовского, «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды, «Параллельные истории» Асгара Фархади, «Черный шар» Хавьера Амбросси и Хавьера Кальво, «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Внезапно» Рюсукэ Хамагути, «Бумажный тигр» Джеймса Грэя и другие картины.

В центре сюжета «Фьорда» — румынско-норвежская семья Георгиу, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии, на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос.

Для Кристиана Мунджиу это вторая «Золотая пальмовая ветвь». В 2007 году он получил главный приз Каннского кинофестиваля за драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Его фильмы также неоднократно участвовали в основном конкурсе Канн.

Список победителей:

• «Золотая пальмовая ветвь» — «Фьорд» Кристиана Мунджиу;

• Гран-при жюри — «Минотавр» Андрея Звягинцева;

• Лучшая режиссура — Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво («Черный шар»), а также Павел Павликовский («Отечество»);

• Специальный приз жюри — «Приключение мечты» Валески Гризебах;

• Лучшая мужская роль — Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа («Трус»);

• Лучшая женская роль — Виржини Эфира и Тао Окамото («Внезапно»);

• Лучший сценарий — «Наше спасение» Эммануэля Марре.

В жюри Основного конкурса в этом году вошли южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, актрисы Деми Мур и Рут Негга, режиссеры Хлоя Чжао, Лора Вандель и Диего Сеспедес, актеры Стеллан Скарсгард и Исаак де Банколе, а также сценарист Пол Лаверти. Жюри возглавил Пак Чхан Ук.

В параллельной программе «Особый взгляд» победила драма «Everytime» («Каждый раз») австрийской режиссерки Сандры Волльнер. Приз жюри получил фильм «Elephants in the Fog» («Слоны в тумане») Абинаша Бикрама Шаха, специальный приз жюри — «Iron Boy» («Железный мальчик») Луи Клиши. Лучшим актером назвали Брэдли Фиомону Дембиэссе за роль в «Congo Boy» («Мальчик из Конго»), а приз за лучшую женскую роль разделили Марина де Тавира, Даниэла Марин Наварро и Мариангель Вильегас, сыгравшие в «Siempre Soy Tu Animal Materno» («Я всегда твое материнское животное»).

Почетные «Золотые пальмовые ветви» в этом году достались Барбре Стрейзанд и Питеру Джексону.

