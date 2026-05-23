Папа римский снова показал жест «сикс севен»

Папа римский снова повторил жест «сикс-севен», которому его недавно научил один из католических священников.
В соцсетях опубликовали отрывок из трансляции Vatican Media. На нем понтифик едет в машине с открытым верхом по улицам города, приветствуя жителей. В этот момент он делает движения руками, связанные с мемом.
«На прошлой неделе папа Лев XIV прославился тем, что выучил [жест] 67. Сегодня в Ачерре, в Италии, он не стал ждать, пока его попросят — просто сделал это. Просто потому что. Он подхватил этот мем и сделал его своим. Вот это время», — написали в инстаграм*-аккаунте Catholic News Agenсy.
Недавно Лев XIV присоединился к тренду «67». Видео этого момента опубликовал католический священник Дон Роберто Фишер.
На видео Фишер с группой детей встретил понтифика на площади Святого Петра. Дети стали кричать слова «сикс севен», когда папа римский остановился рядом с ними. Глава католической церкви повторил эту фразу и сделал жест руками, связанный с мемом.
