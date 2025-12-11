Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер»» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Hermès выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России

Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: Daniel Seßler/Unsplash

Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило министерство культуры Швейцарии.

"ЮНЕСКО сегодня включила йодль в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренился в народе", - говорится в сообщении ведомства.

Заседание межправительственного комитета ЮНЕСКО, на котором было принято решение, прошло в четверг в Нью-Дели. Отмечается, что заявку Швеции утвердили потому, что она была хорошо подготовлена аргументирована.
 

Источник: Kathrin Jakob/Youtube


Йодль — особая техника пения, основанная на быстрых переходах между грудным голосом и фальцетом. Для нее также используют односложные слога — например, «хол-ла-хи-ху». Помимо Швейцарии, йодль распространен в других странах альпийского региона, прежде всего в Германии и Австрии.

 

Расскажите друзьям
Теги:
ЮНЕСКО