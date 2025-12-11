Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило министерство культуры Швейцарии.



"ЮНЕСКО сегодня включила йодль в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренился в народе", - говорится в сообщении ведомства.



Заседание межправительственного комитета ЮНЕСКО, на котором было принято решение, прошло в четверг в Нью-Дели. Отмечается, что заявку Швеции утвердили потому, что она была хорошо подготовлена аргументирована.

