Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило министерство культуры Швейцарии.
"ЮНЕСКО сегодня включила йодль в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Будучи знаковой песенной техникой Швейцарии, йодль охватывает большое разнообразие художественных способов самовыражения и глубоко укоренился в народе", - говорится в сообщении ведомства.
Заседание межправительственного комитета ЮНЕСКО, на котором было принято решение, прошло в четверг в Нью-Дели. Отмечается, что заявку Швеции утвердили потому, что она была хорошо подготовлена аргументирована.
Йодль — особая техника пения, основанная на быстрых переходах между грудным голосом и фальцетом. Для нее также используют односложные слога — например, «хол-ла-хи-ху». Помимо Швейцарии, йодль распространен в других странах альпийского региона, прежде всего в Германии и Австрии.