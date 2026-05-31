Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру

Гигантская черешня появилась на Старом Арбате в Москве
Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в первом отрывке триллера «Настройщик»
Okko провел «Прайм Стадиван» — показ финала Лиги чемпионов на большом экране
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк
Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии
Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью
Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики
Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»
Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты
У сервиса Figma масштабный сбой работы в России

Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dom Fou/Unsplash

В Минобрнауки утвердили новый порядок поступления в аспирантуру. Об этом пишет ТАСС. Приказ ведомства будет действовать до 1 сентября 2029 года.

С 1 июня 2026 года подать документы в аспирантуру в электронной форме можно будет только через «Госуслуги». Офлайн это можно будет сделать в самой образовательной организации. Каждый абитуриент получит уникальный код на «Госуслугах». После подачи заявления абитуриент сможет внести изменения в него — не чаще одного раза в два часа. Например, будут опции изменить конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить или отозвать документы.

Целевые места можно будет детализировать под интересы конкретных заказчиков обучения. Образовательные организации должны будут не позднее 15 апреля года приема публиковать информацию о количестве мест для абитуриентов, в том числе по целевым квотам. Число платных мест после 15 апреля изменить нельзя.

Кроме того, в перечень индивидуальных достижений потенциального аспиранта включили портфолио, подтверждающее успехи поступающего в научной деятельности. У каждой образовательной организации будет право установить порядок его формирования самостоятельно.

Дополнительный прием на обучение будет длиться не менее трех календарных дней после завершения основного этапа. Сроки приема и зачисления, а также основные правила поступления в аспирантуру остались прежними.

Расскажите друзьям