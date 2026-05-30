Водка в России за год подорожала почти на 15%

Средние розничные цены на водку в России к 18 мая выросли на 14,9% по сравнению с той же датой прошлого года. С начала 2026-го рост составил 12,2%, рассказал ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.