Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн

После показа «Обсессии» на кинофестивале в Торонто права на фильм купила Focus Features, а к работе над релизом присоединилась Blumhouse. За первый уик-энд хоррор заработал в Северной Америке 17,2 млн долларов, а во второй — уже 23,9 млн долларов. Сборы выросли на 39%, что почти не встречается у фильмов, уже вышедших в широкий прокат, и особенно редко случается с хоррорами.