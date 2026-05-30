Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн

Ева Лонгория никогда не смотрела сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором сыграла одну из ролей
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью
Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики
Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»
Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты
У сервиса Figma масштабный сбой работы в России
В Москве и Петербурге запустили гастропроект с участием мишленовских шефов
В Москве потолок и колонны новой станции метро «Новорижская» будут похожи на восходящее пламя
1 июня в России стартует самый продолжительный ультрамарафон в поддержку детей с онкозаболеваниями
Дэнни Бойл планирует начать съемки третьей части «28 лет спустя» в следующем году
Синоптик: лето вернется в Москву 3 июня
Звезда «Клона» пережила четыре ненужные операции в ожидании правильного диагноза
В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии
В США школьники застряли на сломавшемся аттракционе. Они провисели вверх ногами четыре часа
На «Госуслугах» появится книга жалоб на продавцов и маркетплейсы
Экс-настоятеля Шаолиньского монастыря приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов
«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры
Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда»
Арми Хаммер в трейлере «Гражданина-мстителя» — нового фильма Уве Болла
На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки
Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet
Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых с 1 июня

Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Экспонента Фильм»

Малобюджетный хоррор «Обсессия» 26-летнего режиссера Карри Баркера преодолел отметку в 100 млн долларов мировых сборов. Об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo.

На производство картины потратили около 750 тыс. долларов, а съемки заняли всего 20 дней. Фильм уже называют одним из самых прибыльных релизов года.

«Обсессия» рассказывает о молодом человеке по имени Беар, который безответно влюблен в подругу Ники. В магазине эзотерики он находит магическую палочку, способную исполнить любое желание, и просит сделать так, чтобы девушка любила его сильнее всех остальных. Вскоре герой сталкивается с пугающими последствиями своего выбора.

Баркер пришел в кино из YouTube. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a bad idea», где публиковал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial». Авторы не смогли найти для него прокатчика и выложили фильм на YouTube, где он получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.

После показа «Обсессии» на кинофестивале в Торонто права на фильм купила Focus Features, а к работе над релизом присоединилась Blumhouse. За первый уик-энд хоррор заработал в Северной Америке 17,2 млн долларов, а во второй — уже 23,9 млн долларов. Сборы выросли на 39%, что почти не встречается у фильмов, уже вышедших в широкий прокат, и особенно редко случается с хоррорами.

На второй неделе проката «Обсессия» несколько дней лидировала по сборам в Северной Америке, обходя более дорогие голливудские релизы. Среди них — биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне с бюджетом 155 млн долларов и «Дьявол носит Prada-2», на который потратили около 100 млн долларов. В некоторые даты «Обсессия» опережала и новый фильм по вселенной «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу» (его бюджет оценивается в 165 млн долларов).

Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией. 75% зрителей «Обсессии» были в возрасте от 18 до 25 лет. Фильм также получил оценку A- в опросах CinemaScore и высокий рейтинг на Rotten Tomatoes — 95% от зрителей и 96% от критиков.

Эксперты считают, что успех «Обсессии» может усилить интерес студий к малобюджетным хоррорам и авторам, пришедшим в кино из интернета. Focus Features уже планирует выпустить следующий фильм Баркера — «Anything But Ghosts» с Аароном Полом и Брайс Даллас Ховард.

«Афиша Daily» включала «Обсессию» в список 7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае. Хоррор Карри Баркера идет в российском прокате с 21 мая, билеты можно купить на «Афише».

Расскажите друзьям