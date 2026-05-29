«Frontier Crucible» и «Гражданин-мститель» — первые проекты Хаммера с момента обвинений актера в сексуализированном насилии. В 2021 году несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследования окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.