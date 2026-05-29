Первый устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале–марте 2028 года
Агрегаторы такси смогут отключать водителей от заказов из-за переработок
В Нагатинском Затоне появится один из крупнейших в Москве концертных залов
«Кинопоиск» не будет публиковать пользовательские рецензии в течение четырех недель после премьеры
Тома Харди не увольняли из «Гангстерленда»
На выставке Эрнста Неизвестного в Третьяковке могли оказаться подделки
Бренд Kappa выпустил коллаборацию с рэпером Obladaet
Дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поезде без взрослых с 1 июня
Звезда «Сокровища» Габури Сидибе сыграет в готической драме «Rose Moon»
Аличе Рорвахер снимет экранизацию «Барона на дереве» Итало Кальвино
Мэтт Смит в финальном трейлере третьего сезона «Дома Дракона»
В Тбилиси стартовал первый чемпионат мира по длинным нардам
Минздрав: россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы
По мультфильму «Жил-был пес» снимут фильм. В главной роли — Павел Прилучный
Карен Гиллан появится в четвертом сезоне «Терапии»
Экранизацию «Полночной библиотеки» с Флоренс Пью приобрели за 36 млн долларов
Между Москвой и Душанбе впервые с 2020 года будут ходить прямые поезда
С начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда
Австрийца приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт
Опрос: 40% мужчин не готовы знакомиться с курящей девушкой
Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»
В Китае нашли древнее пиво, которому больше 2000 лет
В Красноярске пройдет фестиваль диких ужинов WD Fest 2026
«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии
Бывший машинист из Китая создал ИИ-короткометражку и получил предложение о работе в США
Николас Кейдж выбрал лучшего исполнителя роли Человека-паука в кино
СМИ: россиянам запретят разговаривать по мобильному телефону на АЗС. МЧС информацию опровергает
5G в России может заработать уже летом

Арми Хаммер в трейлере «Гражданина-мстителя» — нового фильма Уве Болла

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Quiver Distribution

Quiver Distribution опубликовал трейлер «Гражданина-мстителя» — нового проекта Уве Болла, режиссера «Бладрейна» и «Ярости». Мировая премьера запланирована на 19 июня.

По сюжету Сандерс (Арми Хаммер, «Агенты А.Н.К.Л.») разочарован отсутствием справедливости в обществе и решает взять дело в свои руки. Он становится мстителем в маске, наказывает преступников и коррумпированных чиновников. В соцсетях его называют героем, но его действиями начинает интересоваться глава Интерпола Генри (Костас Мандилор, «Пила»).

Видео:&nbsp;Quiver Distribution

Среди других грядущих проектов Хаммера — вестерн «Frontier Crucible» Трэвиса Миллса о группе людей, которые пытаются перевезти жизненно важные лекарства на юг Америки. Фильм основан на романе Гарри Уиттингтона 1957 года «Слежка в пустыне».

«Frontier Crucible» и «Гражданин-мститель» — первые проекты Хаммера с момента обвинений актера в сексуализированном насилии. В 2021 году несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследования окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.

Тем не менее Хаммер после обвинений практически не появлялся в публичном поле. Он прошел лечение от зависимостей, работал в отеле на Каймановых островах и признавался, что практически разорен. В 2024 году актер вернулся в Лос-Анджелес и запустил подкаст «The Armie HammerTime Podcast».

Расскажите друзьям