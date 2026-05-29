У приквела «Рэмбо» появилась дата премьеры

Афиша Daily
Фото: Carolco Pictures

Lionsgate выпустит фильм «Джон Рэмбо» в кинотеатральный прокат 4 июня 2027 года. Об этом говорится в соцсетях студии.

Картина станет приквелом первой ленты франшизы — «Рэмбо: Первая кровь» 1982 года. Сюжет будет посвящен жизни молодого Рэмбо и расскажет историю становления культового героя во время войны во Вьетнаме.

Режиссером «Джона Рэмбо» выступает Ялмари Хеландер («Бессмертный»). Роль Рэмбо досталась Ноа Сентинео («Рекрут»). Его командира сыграл Дэвид Харбор, а главного антагониста — Джеймс Франко.

В актерский состав также вошли Яо («Грешники»), Джейсон Тобин («Воин»), Куинси Исайя («Время победы: Взлет династии Лейкерс»), Джефферсон Уайт («Йеллоустоун») и Тайме Таптимтонг («Белый лотос»).

Сталлоне выступит исполнительным продюсером наряду с братьями Руссо, Тревором Шортом, Далласом Соннье и Амандой Пресмик. Съемки фильма проходили в Таиланде и уже завершились.

Один из самых культовых героев боевиков американского кино Рэмбо был придуман писателем Дэвидом Морреллом в романе «Первая кровь» 1979 года. В одноименной экранизации 1982 года главную роль сыграл Сильвестр Сталлоне. Картина рассказывает о ветеране войны во Вьетнаме, который приезжает в маленький городок, где сталкивается с грубостью и жестокостью местного шерифа. Рэмбо сбегает в лес и начинает одиночную войну против полиции, применяя навыки выживания и партизанской борьбы.

Пять фильмов франшизы собрали в мировом прокате 819 млн долларов. Последняя часть — «Рэмбо: Последняя кровь» (2019) ― заработала 92 млн.
 

