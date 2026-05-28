Власти Бангладеш не дали принести в жертву буйвола по кличке Дональд Трамп

В Бангладеш спасли буйвола по кличке Дональд Трамп. Его хотели принести в жертву во время празднования Курбан-байрама, пишет агентство PTI.
Животное прославилось благодаря своей пышной шевелюре, напоминающей прическу президента США. Местное правительство решило сохранить жизнь буйволу и поместить его в национальный зоопарк, расположенный в столице страны. 700-килограммового Дональда Трампа взяли под официальную опеку в соответствии с официальным распоряжением.
«Сегодня днем пришли полицейские и сообщили, что правительство приняло решение забрать буйвола, чтобы сохранить ему жизнь. Поскольку мы не хотим вступать в конфликт с властями, мы передали животное им», — сообщил владелец буйвола Монируз Заман.
Он отметил, что власти пообещали выплатить ему денежную компенсацию, либо предоставить взамен другого буйвола, корову или быка. Представитель полиции Рухул Куддус рассказал, что, по мнению сотрудников Департамента животноводства, буйвол еще молод. Куратор национального зоопарка Атикул Рахман добавил, что животному обеспечат надлежащий уход: для него уже подготовили отдельный вольер и выделили персонального смотрителя.