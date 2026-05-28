Россиян ждет самое длинное рабочее лето за последние три года

Этим летом россиян ждет 65 рабочих дней — это максимум за последние три года. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
При этом отдыхать жители страны будут 27 дней. По словам эксперта, самым загруженным месяцем в 2026 году станет июль — будет 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, в то время как число выходных составит девять и десять соответственно.
Богданова-Шемраева отметила, что в предыдущие годы летний график был менее напряженным. Например, в 2025 году россияне отдыхали 29 дней и работали 63 дня, а в 2024 году — отдыхали 28 дней и трудились 64 рабочих дня.