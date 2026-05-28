Помощника Мэттью Перри приговорили к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера

Личного помощника Мэттью Перри Кеннета Ивамасу приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы по делу о смерти актера от кетамина. Об этом сообщает Би-би-си.
60-летний Ивамаса жил вместе со звездой «Друзей» и делал ему инъекции кетамина, хотя не имел медицинского образования. По данным прокуратуры, в последние недели жизни Перри помощник вместе с двумя врачами обеспечил актера препаратом на сумму более 50 тыс. долларов.
Перри нашли мертвым в джакузи на заднем дворе его дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть актера наступила из-за острого воздействия кетамина, а утопление стало сопутствующим фактором.
В августе 2024 года Ивамаса признал себя виновным в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшем смерть. Ему грозило до 15 лет федеральной тюрьмы. Помимо срока, суд назначил ему два года надзора после освобождения и штраф в размере 10 тыс. долларов.
На заседании Ивамаса извинился перед семьей Перри. «Мне очень жаль, что я совершил незаконные действия, о которых буду жалеть всю жизнь», — сказал он. Помощник актера добавил, что надеется стать «предостережением» для людей, которые окажутся в похожем положении.
Судья Шерилин Пис Гарнетт заявила, что Ивамаса знал о зависимости Перри и понимал, что актеру нельзя употреблять кетамин в таких количествах. По ее словам, помощник видел негативные последствия, но продолжал добывать препарат и делать инъекции, в том числе в день смерти актера, когда оставил его одного после большой дозы.
Родные Перри в письмах судье резко высказались против Ивамасы. Сестра актера Кейтлин Моррисон написала, что не испытывает к нему сочувствия, а мать Перри Сюзанна Моррисон заявила: «Мы доверились человеку без совести, и мой сын заплатил за это».
Адвокат Ивамасы Алан Айснер после заседания сказал, что его клиент действовал по указанию Перри, который сам просил делать ему инъекции. Защита утверждала, что между актером и его помощником существовал неравный баланс власти, а Ивамаса был «неспособен» сказать работодателю «нет».
Всего по делу проходили пять человек. Все они согласились признать себя виновными. В апреле жительницу Лос-Анджелеса Джасвин Сангху, известную как «кетаминовая королева», приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу наркотиков, приведших к смерти актера. Врача Сальвадора Пласенсию, который поставлял Перри кетамин, приговорили к 30 месяцам тюрьмы, доктора Марка Чавеса — к восьми месяцам домашнего ареста, а консультанта по борьбе с наркозависимостью Эрика Флеминга — к двум годам тюрьмы.