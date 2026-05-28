Скелет тираннозавра выставят на аукцион Sotheby’s за 20–30 млн долларов

Sotheby’s выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра, когда-либо найденных. Об этом сообщает Artnet News.
Экземпляр возрастом 67 млн лет получил прозвище Гас. Он станет главным лотом аукциона естественной истории, который пройдет 14 июля в Нью-Йорке. По оценке Sotheby’s, скелет может уйти с молотка за 20–30 млн долларов. Это самая высокая предварительная оценка, когда-либо установленная для скелета динозавра.
Останки нашли в округе Хардинг в Южной Дакоте на территории ранчо покойного Гэри Гаса Ликинга. До этого он несколько лет находил на своей земле небольшие фрагменты костей и зубов и предполагал, что там может находиться более значимая находка. В 2021 году к поискам привлекли команду Theropoda Expeditions.
Раскопки продолжались три летних сезона — с 2021 по 2023 год. После этого останки отправили в лабораторию, где их очистили, идентифицировали и каталогизировали. Скелет назвали в честь Ликинга, который умер через год после начала работ.
Всего Гас включает 183 ископаемых костных элемента, в том числе хорошо сохранившийся череп, две стопы и редкий набор плечевых костей. По данным Sotheby’s, скелет сохранился примерно на 63%. На части костей видны следы заживших переломов и укусов.
В собранном виде длина скелета составляет около 11,5 метра, а высота — примерно 3,8 метра. По размеру и сохранности Гаса сравнивают с двумя другими известными тираннозаврами, выходившими на рынок, — Стэном и Сью. Сью в 1997 году продали чикагскому Музею естественной истории имени Филда за 8,36 млн долларов, а Стэн в 2020 году ушел на Christie’s за 31,8 млн долларов.
Рекордом для окаменелости динозавра на аукционе пока остается продажа скелета стегозавра Апекс. В 2024 году его продали на Sotheby’s за 44 млн долларов.
Перед торгами Гаса покажут публике в здании Бройера в Нью-Йорке. Выставка пройдет с 1 по 14 июля.