Эмили Блант — о задумке фильма «День разоблачения» в новом тизере

Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»

Фото: Rotten Tomatoes Trailers/Yotube

Студия A24 представила первый тизер фильма «Primetime» с Робертом Паттинсоном, основанного на реальных событиях. Премьера ожидается осенью 2026 года.

Паттинсон сыграет журналиста Криса Хансена, который три года вел шоу «Поймать хищника», посвященное поимке педофилов. Действие в картине развернется в 2006 году.

Паттинсон также выступил продюсером ленты, что случилось впервые в его карьере. Режиссером выступает Лэнс Оппенхайм, для которого фильм станет дебютом в полнометражном кино.

Недавно вышел другой фильм А24 с Паттинсоном в главной роли — «Вот это драма!». В нем актер снялся с Зендаей. Ранее «Афиша Daily» собрала все, что думает интернет о ленте (со спойлерами!).

