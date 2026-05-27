30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах

Фото: Alex Zarubi/Unsplash

30 мая в Москве пройдет забег «Зеленый марафон». Из-за этого в центре города временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре, сообщает Дептранс.

Ездить нельзя будет:

  • с 1.00 до 20.00 на Варварке, Ильинке и Москворецкой улице, на площади Васильевский Спуск и на Большом Москворецком мосту;
  • с 7.00 до 11.15 на Гончарной и Краснохолмской набережных;
  • с 7.00 до 11.45 на Котельнической набережной;
  • с 7.00 до 12.30 на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, на Яузской и Садовнической улицах, на Большом и Малом Устьинских мостах и в Устьинском проезде;
  • с 7.00 до 13.15 на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, в Фалеевском переулке и Китайгородском проезде;
  • с 7.00 до 13.45 на Кремлевской набережной;
  • с 7.00 до 12.15 на улице Лужники;
  • с 7.30 до 12.30 на Лужнецкой набережной;
  • с 7.30 до 12.45 на улице Хамовнический Вал;
  • с7.30 до 13.00 на Фрунзенской набережной.

Будет также закрыто движение по одной полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до Варварки:

  • с 0.01 28 мая до 1.00 30 мая;
  • с 20.00 30 мая до 9.00 31 мая.

Кроме того, с 1.00 28 мая до 9.00 31 мая закроют движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от Варварки до Болотной улицы. На всех участках временного закрытия будет запрещена парковка с 0.01 30 мая до окончания мероприятия. Подробную информацию о перекрытиях можно посмотреть по ссылке.

