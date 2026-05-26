Афиша Daily
1 мин на чтение

В Китае казнили продюсера сериала «Задача трех тел» Сюй Яо. Об этом сообщила в соцсети WeChat компания Yoozoo, написал Би-би-си.

Сюй Яо осудили за убийство своего сообщника, миллиардера Линь Ци. По мнению властей, Сюй Яо отравил в 2020 году Линь Ци за то, что тот отстранил его от дел вскоре после того, как помог заключить сделку с Netflix.

Компания Линя Yozoo Games владеет правами на экранизацию китайской научно-фантастической трилогии Лю Цысиня, по которой Netflix снял сериал «Задача трех тел». Шоу вышло на экраны в 2024 году.

В том же году Сюй был признан виновным в убийстве Линя. Смерть Линя стала шоком для игровой индустрии Китая. Линь назначил Сюй главой дочерней компании Three-Body Universe в 2018 году, но в 2020 году между предпринимателями произошел конфликт.

Линь решил назначить других руководителей для управления бизнесом. После этого Сюй замаскировал смертельно опасные вещества под пробиотические таблетки и дал их Линю. В декабре 2020 года Линь обратился в больницу и спустя девять дней скончался в возрасте 39 лет.

