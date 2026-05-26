Pixar показала финальный трейлер анимационного фильма «История игрушек-5». Премьера мультфильма состоится 19 июня.
На этот раз персонажам предстоит столкнуться с самым современным врагом — гаджетами, которые захватили внимание детей. Главным антагонистом выступит новый персонаж по имени Лилипад, озвученный звездой сериала «Грызня» Гретой Ли.
К своим ролям вернулись Том Хэнкс (Вуди) и Тим Аллен (Базз Лайтер). В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету. Режиссером выступил Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ*И»).
Четвертая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году. В рецензии для «Афиши Daily» кинокритик Алиса Таежная называла ее одним из лучших фильмов в истории студии Pixar.