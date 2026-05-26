Женщины составляют более трети предпринимателей в России

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ThisisEngineering/Unsplash

Ко Дню российского предпринимательства 26 мая банк «Точка» изучил, как выглядит предпринимательский ландшафт страны. «Афиша Daily» ознакомилась с результатами исследования.

По данным аналитиков, за последний год — с мая 2025 года по апрель 2026-го — в России зарегистрировали 1,28 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 6,9% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Каждую минуту в стране регистрируется 2,6 новых бизнеса.

За те же 12 месяцев в стране ликвидировали 1,02 млн компаний и ИП. Чистый прирост составил почти 262 тыс. субъектов предпринимательства, а общее число действующих компаний и ИП достигло 8,08 млн — на 3,24% больше, чем годом ранее.

Положительная динамика наблюдалась во всех восьми федеральных округах: в каждом из них число регистраций превысило число ликвидаций. Быстрее всего реестр действующих бизнесов рос в Северо-Кавказском (+5,89%) и Приволжском (+3,80%) округах. Центральный федеральный округ остается крупнейшим рынком страны: на него приходится почти треть всех действующих компаний и ИП России — 2,54 млн.

Медианный возраст российского предпринимателя составил 40 лет. Самый молодой портрет — на Северном Кавказе, где медианный возраст предпринимателя равен 38 годам. Женщины составляют 37,6% российских предпринимателей, мужчины — 62,4%. Самая высокая доля женщин-предпринимателей зафиксирована в Южном и Дальневосточном округах — 39,8 и 39,4% соответственно.

Большинство предпринимателей в России выбирают формат ИП — на него приходится 60,9% всех зарегистрированных субъектов. Еще 39,2% — юридические лица. В Южном и Северо-Кавказском округах доля ИП превышает 70%, а в Центральном округе, наоборот, выше всего доля юрлиц — 43,6%.

«В южных регионах основу предпринимательства составляет торговля, бытовые услуги и семейные форматы, для которых форма ИП наиболее удобна. В Центральном округе значительную долю занимают компании с несколькими учредителями, технологические и сервисные команды, которым необходима форма юридического лица», — объяснила ведущая дата-журналистка банка «Точка» Юлия Криган.

Самой массовой отраслью стала розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков: в ней работают 530 тыс. компаний и ИП. На втором месте — грузоперевозки с 470 тыс. компаний. В топ-5 также вошли торговля в неспециализированных магазинах, аренда недвижимости и строительство зданий.

Половина компаний и ИП, зарегистрированных в 2022 году, продолжали работать к концу 2025-го. Среди бизнесов, открытых в 2020 году, через пять лет на рынке остались 42%.

На каждые 100 жителей России приходится в среднем 5,5 действующих компаний или ИП. Самая высокая концентрация бизнеса — в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Аналитики связывают это с эффектом крупных агломераций, курортно-сервисной экономикой и развитой розничной торговлей.
 

