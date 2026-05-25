Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Vatican Pool — Corbis/Getty Images

Папа римский Лев XIV высказался о развитии искусственного интеллекта и призвал к его международному регулированию.

По словам понтифика, непрозрачные алгоритмы, находящиеся под контролем нескольких крупных технологических компаний, могут привести к «новым формам дегуманизации». Он подчеркнул, что ИИ не должен оставаться в руках ограниченного круга корпораций и использоваться исключительно ради прибыли.

Лев XIV также напомнил, что современные технологии уже применяются в военных конфликтах, включая недавнюю войну между США, Израилем и Ираном. По его мнению, человечество стоит перед выбором: использовать технологии во благо или превратить их в инструмент разрушения.

В энциклике папы римского говорится, что технологии сами по себе не являются злом, но никогда не бывают полностью нейтральными, поскольку отражают интересы тех, кто их создает, финансирует и контролирует.

Папа римский также призвал к созданию жестких правовых механизмов, независимого надзора и более активного участия государств в регулировании искусственного интеллекта.

