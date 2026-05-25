«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»

Афиша Daily
Фото: A24

19 июня, в 19.30, в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится специальный показ нового фильма Софии Копполы «Марк глазами Софии», организованный «Афишей Daily», кинокомпанией «Пионер» и онлайн-кинотеатром Amediateka.

Картину зрителям представит редактор отдела культуры «Афиши Daily» Наталья Сысоева. После сеанса пройдет обсуждение фильма, а авторы самых интересных вопросов и комментариев получат подарки от Poison Drop.

Фильм ранее был показан в документальной программе Венецианского кинофестиваля, где получил теплые отзывы критиков. Журналисты особенно отметили легкую манеру повествования и эмоциональную атмосферу картины.

В центре сюжета — размышления о красоте, восприятии жизни и творческом процессе. Фильм также позволяет заглянуть за кулисы подготовки коллекции Марка Джейкобса prêt-à-porter сезона весна–лето 2024.

