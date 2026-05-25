Из Москвы в Ясную Поляну отправится «Литературный экспресс»

Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд
Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов
В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до 5000 метров
Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов
В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови
В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900
Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс
«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney
«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»
Власти Москвы вернут участковых врачей
«Афиша» организовала просмотр финала Лиги чемпионов — билеты разошлись за пару часов

Из Москвы в Ясную Поляну отправится «Литературный экспресс»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @telerzd

РЖД запустят «Литературный экспресс» из Москвы в Ясную Поляну — музей-заповедник и родовое имение Льва Толстого. Проект запланирован на 2027 год.

Поезд проследует по маршруту Москва — Щёкино — Ясная Поляна — Тула — Москва. Составы будут работать как отели на колесах. Во время длительных стоянок пассажиры смогут осмотреть музеи и усадьбы, а переночевать — в поезде.

Всего в 2027 году РЖД запустят 131 туристический поезд. Среди новинок — «Волжские просторы» (Москва — Самара — Астрахань — Москва), «Ржевский рубеж» (Москва — Ржев — Торжок — Москва), «Три столицы» (Москва — Казань — Ижевск — Москва), «Вокруг Ладоги» (Москва — Сортавала — Выборг — Санкт-Петербург — Москва), «Кинорейс» (Москва — Тольятти — Самара — Москва), «Белые ночи» (Москва — Санкт-Петербург — Москва), «В Углич» (Москва — Калязин — Углич — Москва), «Огни Москвы» (вечерний круговой маршрут по МЦК), «Императорское кольцо» (Санкт-Петербург — Царское село — Гатчина — Новый Петергоф — Санкт-Петербург), «Новогодняя ночь» (Москва — Шуя — Владимир — Москва).

Билеты на большинство турпоездов поступают в продажу за 180 суток до отправления. Дополнительно можно приобрести экскурсионный тур или отдельные экскурсии.

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД
Люди:
Лев Толстой