Следующая волна теплой погоды в Москве будет только в начале лета

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Еще одна волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета. Об этом сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в этот период будет близка к климатической норме. Ранее синоптик рассказала, что последняя декада весны будет прохладной. Ожидаются северный ветер и температура воздуха ниже нормы на два-три градуса.

В середине мая в столице наблюдалась сильная жара. Воздух прогрелся выше 30 градусов. В течение рабочей недели температура превышала норму в среднем на 7–9 градусов. Это соответствует критерию аномально жаркой погоды. 

20 мая температура воздуха в Москве побила 129-летний рекорд. Столбики термометров поднялись до +30 градусов. Предыдущий максимум зафиксировали в 1897 году. Тогда воздух прогрелся до +29,7 градуса.
 

