СМИ: «Шрек-6» уже запущен в работу

Студия DreamWorks начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Детали сюжета не уточняются, пишет издание The Hollywood Handle.
23 декабря состоится премьера «Шрека-5». Шрека озвучит Майк Майерс, Осла — Эдди Мерфи, принцессу Фиону — Кэмерон Диас, дочь Фионы и Шрека — Зендая, а сыновей Фаркла и Фергуса — Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. В начале 2025 года вышел тизер мультфильма, который разозлил фанатов. Они были недовольны измененной внешностью культовых героев и задавали неожиданные вопросы о стиле персонажей, сексуальности новой героини, а также судьбе своих любимцев.
В сентябре актерский состав, озвучивающий «Шрека-5», приступит к работе над спин-оффом про Осла. «Это будет, как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказывал Эдди Мерфи.
Недавно Сабрина Карпентер назвала «Шрек-2» своим любимым мультфильмом. Картина вышла в 2004 году.