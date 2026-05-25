В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным

Госдума рассмотрит законопроект об аресте имущества релокантов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта
В Дубае откроют музей цифрового искусства
В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд
Дрейк установил рекорд Billboard, заняв сразу три первых места в чарте альбомов
В Московском регионе запретят полеты малой авиации на высоте до 5000 метров
Появился тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США
Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов, управленцев и экономистов
В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови
В Конго число случаев заражения Эболой превысило 900
Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс
«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney
«Афиша Daily» покажет фильм Софии Копполы «Марк глазами Софии» в кинотеатре «Иллюзион»
Власти Москвы вернут участковых врачей
«Афиша» организовала просмотр финала Лиги чемпионов — билеты разошлись за пару часов

В центре Москвы построят «школы будущего» на замену дореволюционным

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба социального блока мэрии Москвы

В центре Москвы откроют 15 новых инновационных школ на замену старым, сообщила вице-мэр города по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью РБК.

По словам Раковой, многие учебные здания в центре города построили еще до революции. «Они маленькие, и даже в рамках капитального ремонта превратить их в современное комфортное образовательное пространство невозможно», — добавила она.

Каждый современный комплекс, который будут строить на замену таких школ, сможет принять 1000 учеников. Набор в пять из них могут начать уже в 2028 году.

Ракова отметила, что с 2024 года в Москве запустили масштабную программу мэра «Моя школа» для реконструкции старых учебных зданий. «Мы создаем современные образовательные пространства, в которые хочется приходить учиться, общаться, развиваться, — с трансформируемыми классами, лабораториями, IТ-полигонами, медиатеками, атриумами, современными спортзалами и столовыми и продуманными зонами отдыха. Как шутят те, кто впервые оказывается внутри обновленных школ, они больше похожи на офис IT-компании», — рассказала Ракова.

Недавно в школах Москвы ввели новый курс по изучению родного края. Он предназначен для учеников пятых — седьмых классов.

Расскажите друзьям