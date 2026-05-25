Власти Москвы вернут участковых врачей

Фото: Олег Мороз/Unsplash

В Москве планируют вернуть институт участкового врача, сообщила вице-мэр города Анастасия Ракова в интервью РБК. 

По словам Раковой, такой специалист выступает «личным врачом» пациента и центральной фигурой поликлиники. «Он постоянно сопровождает людей на своем участке, а не только во время приема, координирует диагностику и лечение, хорошо знает историю каждого своего пациента, формирует целостное понимание его состояния. То есть это долгосрочные отношения, когда врач отвечает не за разовый прием, а за результат лечения и здоровье человека в целом», — пояснила Ракова.

Участковый врач должен трудиться на полную ставку пять дней в неделю, поэтому он не сможет параллельно работать в частной клинике, отметила Ракова. Количество прикрепленного населения к поликлинике также должно быть «адекватным».

Для этого необходимо распределить участки, перевести врачей на новый график и обеспечить соответствующий уровень оплаты труда, указала заммэра. По ее словам, к лету этого года основные процессы будут настроены. «Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно, мы надеемся, ментальность начнет меняться — это мои пациенты, и я за них в ответе», — пояснила Ракова. Когда участковые врачи появятся в столице, она не уточнила.

В Москве с 2015 года ввели новый стандарт для поликлиник. Классические участки были реформированы: вместо них во многих ввели институт врачей общей практики (семейных врачей). Вызовы на дом были выделены в отдельную службу. 

