Заброшенный причал на Нагатинской набережной превратят в спа-комплекс

Новое пространство также скоро откроется на Котельнической набережной — у фонда «Геометрия» появится выставочный зал. Он задуман не как классическая галерея, а как платформа поддержки художников, кураторов и институциональных инициатив. Первым проектом станет экспозиция «Сила отсутствия? Из коллекции Зои Галеевой», посвященная состоянию человека в эпоху информационного шума, тревоги и утраты доверия. Открытие состоится 29 мая.