«Мандалорец и Грогу» стартовал хуже всех новых фильмов по «Звездным войнам» от Disney

Фото: Lucasfilm

Фильм «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем возглавил мировой прокат, но старт картины оказался самым слабым среди всех полнометражных фильмов по «Звездным войнам», выпущенных Disney.

За длинные выходные в США лента собрала 102 млн долларов, а мировые сборы достигли 165 млн. Несмотря на первое место в прокате, результат оказался ниже, чем у фильма «Хан Соло. Звездные Войны: Истории», который в 2018 году называли провалом франшизы.

Аналитики отмечают, что новые сборы подтверждают усталость зрителей от «Звездных войн» на большом экране. «Мандалорец и Грогу» стал первым фильмом франшизы в кинотеатрах после выхода «Звездных войн: Скайуокер. Восход» в 2019 году. После этого Disney временно поставила кинофильмы по вселенной на паузу, сосредоточившись на сериалах для Disney+.

При этом, как пишет The Guardian, сама серия «Мандалорец» остается одним из самых успешных проектов сервиса Disney+, а игрушки с Грогу, которого фанаты называют «Малыш Йода», разошлись тиражом более 13 млн экземпляров.

По данным инсайдеров, Disney рассчитывает, что фильм сможет удержаться в прокате благодаря хорошим оценкам зрителей, а также поможет поддержать продажи мерча, подписок Disney+ и посещаемость тематических парков.

