В Китае разработали мини-устройство для обнаружения рака по крови

Команда ученых из китайского Westlake University разработала миниатюрную систему диагностики, которая может обнаружить рак на ранних стадиях всего по одной капле крови. Об этом сообщает South China Morning Post.
Исследование возглавил профессор Вэнь Ляоюн. По словам ученых, им удалось уменьшить оборудование размером с холодильник до устройства, помещающегося на ладони, а точность диагностики повысить примерно в 10 тыс. раз по сравнению с традиционными методами.
Результаты работы были опубликованы 13 мая в научном журнале Nature Photonics. Технология основана на нанофотонных биосенсорах — специальных материалах, которые помогают фиксировать мельчайшие изменения в образцах крови.
Разработчики считают, что в будущем такие устройства можно будет использовать не только в клиниках, но и дома или в удаленных регионах без сложного медицинского оборудования.