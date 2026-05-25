В Лас-Вегасе прошла «Олимпиада на стероидах». На ней побили только один мировой рекорд

Фото: Greg Doherty/Getty Images

В Лас-Вегасе завершились первые Enhanced Games — соревнования, которые называют «Олимпиадой на стероидах». Их участникам разрешено использовать препараты, запрещенные в профессиональном спорте: тестостерон, гормон роста, пептиды, анаболические стероиды и другие вещества.

Несмотря на это, на турнире был побит только один мировой рекорд. Его установил греческий пловец Кристиан Голомеев: он проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды. Официальный рекорд австралийца Кэмерона Макэ́воя составляет 20,88 секунды.

Результат Голомеева не будет признан спортивными организациями. На Enhanced Games он выступал в полиуретановом костюме, который запрещен на официальных соревнованиях. За победу пловец получил 250 тыс. долларов, а за неофициальный рекорд — бонус в 1 млн долларов.

«Это точно изменит мою жизнь к лучшему. Это большая помощь для меня и моей семьи. И да, в следующем году я продолжу. Может быть, побью его снова», — сказал Голомеев.

Всего в соревнованиях участвовали 42 спортсмена. По данным организаторов, большинство из них использовали вещества, повышающие результаты. При этом только 13 атлетов смогли установить личные рекорды.

В программу турнира вошли легкая атлетика, тяжелая атлетика и плавание. Бывший чемпион мира Фред Керли, который выступал «чистым», выиграл забег на 100 метров с результатом 9,97 секунды — хуже своего личного рекорда. Британец Бен Прауд победил на 50 метрах баттерфляем, но до мирового рекорда ему не хватило 0,05 секунды.

Среди участников был и Хафтор Тор Бьернссон, сыгравший сэра Григора Гору Клигана в «Игре престолов». Он пытался побить собственный рекорд в становой тяге — 510 килограммов, но не смог.

Организаторы Enhanced Games утверждают, что допинг уже существует в элитном спорте, но используется тайно, а их формат делает это открытым» и якобы более безопасным. Спортивные организации с этим не согласны: МОК и WADA называли проект аморальным и опасным, World Aquatics — цирком, а глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что участие в таких соревнованиях — идиотский поступок.Проект основали предприниматели Арон Д’Соуза и Максимилиан Мартин. Среди инвесторов Enhanced Games — миллиардер Питер Тиль и Дональд Трамп-младший.

