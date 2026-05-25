В Дубае откроют музей цифрового искусства

В Дубае появится первый на Ближнем Востоке музей цифрового искусства — Museum of Digital Art (MODA). Пятиэтажное здание разместится в районе Забил (DIFC Zabeel District).
В музее разместятся выставочные пространства, интерактивные инсталляции, образовательные и исследовательские платформы. Особое внимание уделят поддержке молодых художников и специалистов в области цифрового искусства.
Инициатором запуска музея выступила председатель Управления культуры и искусств Дубая шейха Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум. Здание спроектировало бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, известное по работе над небоскребом «Бурдж-Халифа».
В январе власти Дубая объявили о планах открыть «золотую улицу». Она станет частью Dubai Gold District — обновленного Золотого рынка. При строительстве обещают использовать золото, но что именно это значит — пока непонятно.