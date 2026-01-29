В Дубае собираются построить улицу из золота

Дубай объявил о планах открыть настоящую «золотую улицу». Об этом сообщает Euronews.
В постройке улицы обещают использовать золото, но что конкретно это означает, до конца не понятно. Улица станет частью нового Dubai Gold District ― это ребрендинг действующего в Дубае Золотого рынка.
Район, расположенный в Дейре, объединяет около тысячи торговцев золотом и украшениями. Дата открытия «золотой улицы» пока не называется.
«Золото глубоко вплетено в культурный и деловой уклад Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства. <…> Создавая это знаковое место, мы не только отмечаем это наследие, но и переосмысливаем его для новой эпохи, которую определяют творчество и устойчивое развитие», ― заявил гендиректор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) Ахмед Аль-Хаджа.
Дубай известен громкими архитектурными проектами, среди которых самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и самое большое колесо обозрения Ain Dubai. Недавно в городе открылся самый высокий отель в мире ― Ciel Dubai Marina высотой 377 метров.