Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

В лондонском Вест-Энде сейчас идет мюзикл «Paddington: The Musical». За музыку и тексты отвечает Том Флетчер из McFly, либретто написала драматург Джессика Суэйл. Мюзикл уже получил семь премий Olivier Awards, девять наград WhatsOnStage Awards и приз Critics' Circle Award как лучший новый мюзикл.