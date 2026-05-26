Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

Иллюстрация: Canal+

Сценарий четвертой части «Паддингтона» в соавторстве напишут Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина», «История Дэвида Копперфилда») и Саймон Блэкуэлл («Гуща событий»), сообщает Variety.

Дуэт уже работал вместе. Ианнуччи создал сатирические сериалы «Вице-президент» и «Гуща событий», а Блэкуэлл был одним из ключевых сценаристов этих проектов. О возвращении к «Паддингтону» также ведет переговоры Даггал Уилсон, снявший третью часть — «Паддингтон в Перу».

В лондонском Вест-Энде сейчас идет мюзикл «Paddington: The Musical». За музыку и тексты отвечает Том Флетчер из McFly, либретто написала драматург Джессика Суэйл. Мюзикл уже получил семь премий Olivier Awards, девять наград WhatsOnStage Awards и приз Critics' Circle Award как лучший новый мюзикл.

Недавно лейбл Blood Records, прославившийся вирусным винилом с «водой из ванны» по мотивам фильма «Солтберн», анонсировал пластинку с саундтреком «Паддингтона» и «мармеладной начинкой».

