Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за «правонарушения против интересов России»

Обновлено сегодня в 11:34
Обновлено сегодня в 11:34

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет арестовывать имущество релокантов за «правонарушения против интересов России». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Инициативу поддержали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было.

Госдума 26 мая рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности для россиян, совершивших за рубежом «правонарушения против интересов России». Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Речь идет, в частности, о статьях о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации армии, призывах к санкциям и нарушении порядка деятельности иноагента.

Согласно проекту, в качестве обеспечительной меры по таким делам можно будет арестовывать имущество. Володин заявил, что эта мера должна применяться к релокантам, которые, по его словам, «продолжая жить за счет заработанного в России», нарушают российские законы за границей.

«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать: ответить за содеянное придется. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», — заявил Вячеслав Володин.

Законопроект предлагает расширить действие нормы КоАП, по которой человек может быть привлечен к административной ответственности в России за правонарушение, совершенное за ее пределами, если оно было направлено против интересов РФ.

Законопроект был разработан Госсоветом Татарстана и внесен в Госдуму в октябре 2024 года. Ко второму чтению была одобрена поправка о том, что решение об аресте имущества релокантов принимает суд.

