26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей

Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро
Женщины составляют более трети предпринимателей в России
Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая
«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету
Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»
Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров
BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026
Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за «правонарушения против интересов России»
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта

26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

26 и 27 мая в Москве ограничат движение транспорта возле мечетей. Перекрытия связаны с празднованием Курбан-байрама, сообщили в Дептрансе. Ограничения затронут центр города, а также ЗАО и СВАО.

© @DtRoad

Движение закроют на улицах Дурова, Щепкина, Гиляровского, Мещанской, Большой Татарской и Минской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

Улица Дурова будет закрыта с 23.00 26 мая до 11.00 27 мая. 27 мая с 0.01 до 11.00 движение перекроют на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.

С 4.00 до 11.00 27 мая ограничения введут на улицах Каргопольской и Хачатуряна, с 5.00 до 8.00 — на части улицы Хачатуряна. Также с 6.00 до 11.00 будет закрыта одна правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра.

Расскажите друзьям