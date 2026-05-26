Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров

Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро
Женщины составляют более трети предпринимателей в России
Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая
«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету
Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»
26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей
BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026
Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали
Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за «правонарушения против интересов России»
Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта
Московская «Прошуттерия» закроется после двух лет работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В Кунцево жители протестуют против вырубки леса
В Okko выйдет семейный фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах
В Москве пройдет спецпоказ драмеди «Беспечный возраст» с редактором «Афиши Daily» Алей Александровой
Ассоциация галерей проведет в Москве аукцион современного искусства. Выбрали самые интересные работы
Дэвид Харбор назвал свой любимый сезон «Очень странных дел»
Папа римский Лев XIV призвал ограничить развитие ИИ
В Москве начались съемки фильма о Валентине Терешковой
Николас Кейдж отказал Нолану, Андерсону и Аллену — и они больше не звали его сниматься
Мотоциклистам могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта

Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Okko

В Москве прошла третья церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров, на которой отметили лучшие актерские работы и кастинг-проекты 2025 года.

Церемония состоялась в Et Cetera. Ведущими вечера стали продюсер Маргарита Ленских и режиссер Даниил Чащин.

Награду за главную мужскую награду получил Леонид Тележинский за сериал «Аутсорс», а лучшей актрисой признали Алину Ходжеванову за фильм «Филателия».

Премию за лучший дебют получила Лаура Турсунканова за картину «Папа умер в субботу», а открытием года стала Мария Камова (Маш Милаш) благодаря проекту «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Среди других победителей — Евгения Леонова, получившая награду за театральный дебют, и Марина Волович, которой вручили специальную премию за вклад в профессию. Отдельно жюри отметило актерские ансамбли проектов «Лермонтов», «Хроники русской революции» и «Два капитана».

Расскажите друзьям