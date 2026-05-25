В Кунцево жители протестуют против вырубки леса

Фото: Сообщество жителей Кунцево/Telegram

В московском районе Кунцево жители вышли на протест против вырубки леса в природно-историческом парке «Москворецкий». Работы идут в районе стадиона «Медик» — на пересечении Бобруйской улицы и улицы Академика Павлова. Об этом говорится в телеграм-канале, который создали защитники леса. По словам местных жителей, деревья вырубают ради строительства дороги.

24 мая около 30 человек заблокировали работу тяжелой техники и потребовали показать разрешительные документы. Они утверждают, что работы ведутся с нарушениями: на месте нет информационного щита, площадка не огорожена полноценно, а часть спецтехники работает без госномеров.

За двое суток подрядчики успели вырубить почти половину запланированного участка площадью 150 на 300 метров и начать укладку асфальта. По словам жителей, работы идут круглосуточно, а строители торопятся завершить дорогу за десять дней.
 

Официальной информации о проекте пока нет. Рабочие и муниципальные чиновники называли заказчиком работ Министерство обороны. О строительстве военного объекта также говорил префект Западного административного округа Москвы Алексей Александров, который приезжал на место. При этом документы по объекту жителям, по их словам, не показали.

На место протеста также приезжали полицейские и заместитель главы управы Кунцево по вопросам ЖКХ Владимир Лихачев. Он пообещал, что на стройке появится информационный плакат с данными о заказчике и сроках работ. Жители подали коллективное заявление в полицию с требованием привлечь виновных к ответственности и остановить уничтожение парка.

Полиция задержала как минимум двух защитников парка. На одну из участниц протеста надели наручники, хотя, по словам очевидцев, она не оказывала сопротивления.

Парк «Москворецкий» занимает более 3600 гектар и считается крупнейшим природным парком в границах Москвы. На его территории обитают 72 вида, занесенные в Красную книгу Москвы.

До 2024 года парк входил в реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения. После этого он, как и другие московские ООПТ, получил статус особо охраняемой зеленой территории. 

