BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026

Фото: Ethan Miller/Getty Images

В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций (восемь) получила Тейлор Свифт, но главными победителями вечера стали Katseye, Sombr, Сабрина Карпентер, BTS и Бруно Марс — каждый из них забрал по три статуэтки.

Сабрина Карпентер впервые в карьере выиграла AMA, победив в категориях «Альбом года», «Лучшая поп-исполнительница» и «Лучший поп-альбом» с пластинкой «Man’s Best Friend». BTS стали лучшими сразу в трех номинациях, включая «Артист года» и «Песня лета».

Победители American Music Awards 2026

  • Новый артист года: Katseye
  • Альбом года: Sabrina Carpenter «Man’s Best Friend»
  • Песня года: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami «Golden»
  • Коллаборация года: PinkPantheress, Zara Larsson «Stateside»
  • Лучшая песня соцсетей: Tyla «Chanel»
  • Лучший музыкальный клип: Katseye «Gnarly»
  • Лучший саундтрек: KPop Demon Hunters
  • Тур года: Shakira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour»
  • Прорывной тур: Benson Boone «American Heart World Tour»
  • Прорывной альбом года: Zara Larsson «Midnight Sun»
  • Лучшая ретро-песня: Black Eyed Peas «Rock That Body»
  • Лучшее вокальное исполнение: The Singing Voices of Huntr/x: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami «Golden»
  • Песня лета: BTS «Swim»

Поп

  • Лучший поп-исполнитель: Justin Bieber
  • Лучшая поп-исполнительница: Sabrina Carpenter
  • Прорывной поп-артист: Katseye
  • Лучшая поп-песня: The Singing Voices of Huntr/x: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami «Golden»
  • Лучший поп-альбом: Sabrina Carpenter «Man’s Best Friend»

Кантри

  • Лучший кантри-исполнитель: Morgan Wallen
  • Лучшая кантри-исполнительница: Ella Langley
  • Лучшая кантри-группа: Zac Brown Band
  • Прорывной кантри-артист: Sam Barber
  • Лучшая кантри-песня: Ella Langley «Choosin’ Texas»
  • Лучший кантри-альбом: Megan Moroney «Cloud 9»

Хип-хоп

  • Лучший хип-хоп-исполнитель: Kendrick Lamar
  • Лучшая хип-хоп-исполнительница: Cardi B
  • Прорывной хип-хоп-артист: Monaleo
  • Лучшая хип-хоп-песня: Cardi B «ErrTime»
  • Лучший хип-хоп-альбом: Cardi B «Am I the Drama?»

R&B

  • Лучший R&B-исполнитель: Bruno Mars
  • Лучшая R&B-исполнительница: SZA
  • Прорывной R&B-артист: Leon Thomas
  • Лучшая R&B-песня: Bruno Mars «I Just Might»
  • Лучший R&B-альбом: Bruno Mars «The Romantic»

Латино

  • Лучший латино-исполнитель: Bad Bunny
  • Лучшая латино-исполнительница: Shakira
  • Лучший латино-дуэт/группа: Fuerza Regida
  • Прорывной латино-артист: Kapo
  • Лучшая латино-песня: Bad Bunny «NuevayoL»
  • Лучший латино-альбом: Karol G «Tropicoqueta»

Рок/альтернатива

  • Лучший рок/альтернативный артист: Twenty One Pilots
  • Прорывной рок/альтернативный артист: Sombr
  • Лучшая рок/альтернативная песня: Sombr «Back to Friends»
  • Лучший рок/альтернативный альбом: Sombr «I Barely Know Her»

Другие категории

  • Лучший электронный артист: David Guetta
  • Лучший K-pop артист: BTS
  • Лучшая K-pop группа/исполнительница: Twice
  • Лучший Afrobeats-артист: Tyla
  • Лучший Americana/Folk артист: Noah Kahan
