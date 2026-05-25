Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта

Сын Оззи Осборна Джек Осборн прокомментировал волну критики после появления новости, что фронтмен Black Sabbath вернется в виде ИИ-аватара.
О проекте Джек рассказал вместе с Шэрон Осборн на выставке Licensing Expo в Лас-Вегасе. Семья музыканта сотрудничает с технологической компанией Hyperreal, которая создает цифровую версию Осборна.
После анонса многие поклонники Black Sabbath раскритиковали идею, назвав ее жуткой и неуважительной по отношению к памяти музыканта. В ответ Джек Осборн сказал, что проект будет сделан «максимально деликатно».
«То, что мы делаем, — очень сложная технология. Это не просто картинка моего отца, подключенная к ChatGPT. Мы работаем с технологиями совершенно другого уровня, и все будет ощущаться максимально реалистично. Честно, даже немного безумно, насколько необычно это будут использовать», — объяснил он.
По словам Джека, Оззи знал об этой идее еще при жизни и поддерживал ее. «Мы обсуждали это до его смерти. Ему бы точно понравилось», — добавил Осборн.
Шэрон Осборн ранее рассказывала, что фанаты смогут общаться с цифровым Оззи, а аватар будет отвечать его собственным голосом. Интерактивные экраны с ИИ-версией музыканта планируют установить в США и Великобритании уже этим летом.