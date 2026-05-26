«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету

«Вкусвилл» представил новую линейку готовых блюд, созданную совместно с диетологом.
В коллекцию вошли филе индейки гриль с кускусом и брокколи, цельнозерновая паста с тунцом и томатами, облегченный «Цезарь», паста-салат с песто и индейкой, а также говядина с гречкой и кабачками гриль. Калорийность блюд варьируется от 200 до 400 калорий на порцию.
Во «Вкусвилле» отметили, что при разработке линейки особое внимание уделили составу. В компании утверждают, что блюда готовятся с минимальным количеством сахара и масла или вовсе без них, а показатели КБЖУ подтверждены лабораторными исследованиями.
На упаковке теперь крупно указаны данные по калориям, белкам, жирам и углеводам, а также советы по сочетанию блюд. Например, покупателям подскажут, где содержится больше белка и к каким позициям лучше добавить овощи или гарнир.