Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»

Конь Булзай, появлявшийся во второй, третьей и четвертой частях «Истории игрушек», в пятом фильме впервые заговорит. Его озвучит Алан Камминг, известный по роли Ночного Змея в «Людях Икс».
Актер озвучит Злого Булзая — альтер эго коня в воображаемой сцене другого героя. Камминг пояснил: «Я бы сказал, не ждите слишком многого, потому что это камео, но это довольно волнительно, поскольку у этого персонажа никогда раньше не было голоса».
Премьера «Истории игрушек-5» назначена на 19 июня. Новый фильм, по словам режиссера Эндрю Стэнтона, посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».
Уже знакомые герои — Вуди, Базз, Джесси и другие — столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку.