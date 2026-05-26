Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии

Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии и вернулся домой. Информацию ТАСС подтвердил директор актера Григорий Сухов.
Он отметил, что Калюжный вышел из армии «достойно, с улыбкой на лице». «Мы его встретили с его мамой и сестрой Машей с букетом ромашек», — добавил Сухов.
По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.
В октябре 2025-го Калюжный появился на премьере фильма «Первый на Олимпе», в котором сыграл главную роль. Ради этого руководство части дало ему увольнительную.