В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей

Афиша Daily
Фото: Bryan 李同学/Unsplash

В Китае впервые за всю историю людей старше 65 лет стало больше, чем детей. Такие данные показала новая государственная выборочная перепись населения, сообщает South China Morning Post (SCMP).

По состоянию на ноябрь прошлого года жители старше 65 лет составили 15,87% населения страны, тогда как доля детей от 0 до 14 лет — 15,25%. Это первый подобный случай с начала ведения статистики в 1949 году.

Эксперты считают, что такая тенденция усиливает давление на соцсистему и традиционную модель семейной поддержки пожилых. Независимый демограф Хэ Яфу отметил, что растущее число пожилых людей увеличивает нагрузку на пенсионные выплаты и систему ухода, которая в Китае исторически строилась внутри семьи.

Издание подчеркивает, что дополнительную тревогу вызывает сокращение трудоспособного населения. Согласно исследованию, доля жителей в возрасте от 15 до 59 лет снизилась до 61,89%, тогда как десять лет назад составляла более 67%.

