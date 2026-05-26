Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро

Афиша Daily
Фото: @ferrari

Ferrari представила автомобиль Luce — свою первую полностью электрическую модель. Над его дизайном работала калифорнийская студия LoveFrom под руководством Джони Айва, который много лет отвечал за дизайн iPhone и других продуктов Apple.

Длина автомобиля — чуть больше пяти метров. Задние двери открываются не как обычно, а против хода движения. Дворники в покое стоят вертикально вдоль передних стоек. Колеса у Luce — самые большие в истории Ferrari.

Управление сделали не полностью сенсорным: в салоне много физических кнопок. Даже на ключе есть экран — правда, на электронных чернилах, как в электронных книгах.

У Luce четыре электромотора. Суммарная мощность составляет 1050 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды. Максимальная скорость — 310 км/ч.

Аккумулятор — 122 кВт·ч. Для сравнения, у обычного современного электромобиля батарея обычно 50–80 кВт·ч.

Ferrari