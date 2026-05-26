Россияне назвали самых нишевых героев русской классики

Фото: Амедиа Продакшн

Россияне считают князя Льва Мышкина из романа «Идиот» и Маргариту из произведения «Мастер и Маргарита» самыми нишевыми героями русской классической литературы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса книжного сервиса «Литрес».

Под нишевостью аналитики подразумевают стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В литературе этот термин отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир.  

На втором месте в списке нишевых мужских персонажей оказался Воланд (27%), а на третьем — нигилист Евгений Базаров из романа «Отцы и дети» (23%). Среди героинь кроме Маргариты в верхнюю тройку вошли Эллочка-людоедка (22%) и Анна Каренина (21%).

По мнению респондентов, нишевые произведения чаще всего встречаются в современной прозе (30%). Кроме того, 28% опрошенных отнесли к таким книгам фэнтези, а 25% — фантастику. Среди литературных направлений лидирует метамодернизм — его назвал нишевым 41% участников исследования, далее следуют постмодернизм (37%) и соцреализм (28%). Ранее «Афиша Daily» рассказывала о портрете типичного нишевого персонажа и о том, почему это явление стало таким популярным.

