«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию

Фото: «Русский музей»/VK

Картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые отправят на полноценную реставрацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Русского музея.

За все время, пока полотно находится в собрании музея, с ним проводили только локальные консервационные работы: укрепляли красочный слой, делали небольшие тонировки и профилактические мероприятия. Однако многолетние наблюдения показали, что состояние грунта и красочного слоя постепенно ухудшается: увеличиваются зоны кракелюра, появляются новые изломы и локальные отслоения живописи.

Решение о комплексной научной реставрации приняли перед масштабной выставкой Айвазовского, которая откроется в октябре 2026 года. «Девятый вал» перенесут из Академического зала №14 Михайловского дворца в Зал открытой реставрации в корпусе Бенуа. Там посетители смогут наблюдать за работой специалистов.

Реставраторам предстоит укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности картины, устранить очаги отслоений и поработать с лаковым покрытием. Со временем оно стало неоднородным и приобрело заметную пятнистость. В музее рассчитывают, что после реставрации зрители увидят картину в колористическом звучании, максимально близком к авторскому замыслу.

«Девятый вал» был создан в 1850 году и считается одним из главных произведений в постоянной экспозиции Русского музея. В собрание картина поступила в 1897 году вместе с исторической золоченой рамой. Ее тоже отреставрируют: специалисты уже восстановили более 100 утраченных фрагментов резьбы. Новые элементы вырезают из липы по сохранившимся образцам, покрывают традиционным грунтом, а затем позолотят сусальным золотом.

После завершения работ «Девятый вал» покажут на выставке в корпусе Бенуа.

