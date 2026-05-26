«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию

За все время, пока полотно находится в собрании музея, с ним проводили только локальные консервационные работы: укрепляли красочный слой, делали небольшие тонировки и профилактические мероприятия. Однако многолетние наблюдения показали, что состояние грунта и красочного слоя постепенно ухудшается: увеличиваются зоны кракелюра, появляются новые изломы и локальные отслоения живописи.