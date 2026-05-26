Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»

«Централ Партнершип» сообщил о разработке лайв-экшн-фильма «Остров сокровищ». В картину войдут песни из советского мультфильма.
Производством занимаются кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатры Okko и Premier, а также студия «Видеопрокат». Выпустить фильм планируют 1 января 2029 года.
Сценарий напишет Андрей Золотарев, известный по фильмам «Лед», «Сто лет тому вперед», «Буратино» и сериалу «Слово пацана».
Среди будущих проектов Золотарева — сериал «Трудно быть богом». Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»), главную роль сыграл Александар Радойичич. В сериале также снимаются Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Бондарчук, Федор Лавров и другие.